ЗабулазапитатьуМарченка: в Запорожье требуют увольнения чиновника

1 августа, 2019, 21:32

1 августа под стенами Запорожского облсовета состоялась акция за снятие с должности заместителя председателя облсовета Владислав Марченко

Об этом сообщает Радио Свобода.

В митинге приняли участие как мужчины, так и женщины. С собой они принесли плакаты с надписями "#забулазапитатьумарченка", "Интересно, кем я работаю? Замерь мои шорты", "Нет сексизму от политиков".

Инициатор акции Наталья Лобач сказала, что на дискриминацию необходимо реагировать и написаны уже две петиции.

"Мы своим присутствием, своими плакатами хотим сказать, что в 21 веке не может быть дискриминационных высказываний от человека, который должен наблюдать за тем, чтобы у нас не было дискриминации. Мы ожидаем реакции от облсовета. Направили обращение, которое подписали десятки людей со всей Украины, на которое пока не отреагировали. Написали уже две петиции... То есть мы хотим какой-то реакции. Это скорее импульсивная акция протеста, потому что нужно что-то сделать, надо реагировать, потому что немного времени пройдет и более или менее забудется эта история. Понимаем, что надо требовать и вообще делать, чтобы эта должность была прозрачная, чтобы было понятно, что за человек, которых ценностей, как избирается и делает на этом посту", - рассказала инициатор акции Наталья Лобач.

К митингующим из представителей облсовета никто не вышел. Пообщаться с самим Владиславом Марченко участникам акции также не удалось - он отсутствовал на рабочем месте.