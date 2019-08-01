#ЗабулазапитатьуМарченка: в Запорожье требуют увольнения чиновника
Об этом сообщает Радио Свобода.
В митинге приняли участие как мужчины, так и женщины. С собой они принесли плакаты с надписями "#забулазапитатьумарченка", "Интересно, кем я работаю? Замерь мои шорты", "Нет сексизму от политиков".
Инициатор акции Наталья Лобач сказала, что на дискриминацию необходимо реагировать и написаны уже две петиции.
"Мы своим присутствием, своими плакатами хотим сказать, что в 21 веке не может быть дискриминационных высказываний от человека, который должен наблюдать за тем, чтобы у нас не было дискриминации. Мы ожидаем реакции от облсовета. Направили обращение, которое подписали десятки людей со всей Украины, на которое пока не отреагировали. Написали уже две петиции... То есть мы хотим какой-то реакции. Это скорее импульсивная акция протеста, потому что нужно что-то сделать, надо реагировать, потому что немного времени пройдет и более или менее забудется эта история. Понимаем, что надо требовать и вообще делать, чтобы эта должность была прозрачная, чтобы было понятно, что за человек, которых ценностей, как избирается и делает на этом посту", - рассказала инициатор акции Наталья Лобач.
К митингующим из представителей облсовета никто не вышел. Пообщаться с самим Владиславом Марченко участникам акции также не удалось - он отсутствовал на рабочем месте.
- Напомним, 26 июля запорожский чиновник Владислав Марченко дал женщинам советы относительно одежды и подвергся флешмоб.
- Заметим, Марченко является заместителем председателя Запорожского облсовета с декабря 2015 года, а с июля 2018-го также является уполномоченным по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию Запорожского облсовета.
- Чиновник является главным фигурантом уголовного дела по организации фиктивных тендеров, которая сейчас слушается в суде. 22 декабря Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств.
- 29 июля Марченко заявил о готовности уйти с должности уполномоченного по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию Запорожского областного совета.
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