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Espreso.tvОбществоЗа сутки оккупанты 11 раз обстреляли бойцов ООС, еще 2 раза - утром

За сутки оккупанты 11 раз обстреляли бойцов ООС, еще 2 раза - утром

В среду, 31 июля, российские наемники на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 4 раза - из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Также террористы применили гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала суток 1 августа захватчики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

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