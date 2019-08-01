За сутки оккупанты 11 раз обстреляли бойцов ООС, еще 2 раза - утром
1 августа, 2019, 07:22
В среду, 31 июля, российские наемники на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 4 раза - из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Также террористы применили гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
С начала суток 1 августа захватчики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.
Новость дополняется.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-