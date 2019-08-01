Изменить победителя выборов на 119 мажоритарном округе законно нельзя, - глава облсовета
Об этом заявил глава Львовского облсовета Александр Ганущин.
"Не вижу, что законно в 119 избирательном округе может быть изменен победитель выборов", - написал Ганущин.
Глава Львовского облсовета добавил, что есть ряд вопросов относительно имеющегося решения суда о пересчете голосов.
"Конечно (и здесь спасибо всем тем, кто высказывается в унисон) мне, как и Вам, не понятно: каким образом" бездействие "окружной избирательной комиссии имеет отношение к повторному пересчету голосов на отдельных избирательных участках ?; почему именем Украины принято решение провести перерасчет только на ШЕСТИ избирательных участках, а не, например, на 42 или 248?; где в Законе Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Украины" и КАСУ заложены ОСНОВАНИЯ обязать окружную избирательную комиссию реализовывать право назначать повторный пересчет голосов? " - отметил Ганущин.
Глава Львовского облсовета подчеркнул, что результаты выборов на 119 округе не сможет изменить даже пересчет голосов.
"Как и большинство из Вас, я ЗНАЮ, что даже если повторный пересчет голосов на отдельных избирательных участках будет реализован, результаты в избирательном округе № 119 не будут изменены", - добавил Ганущин.
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