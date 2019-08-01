Изменить победителя выборов на 119 мажоритарном округе законно нельзя, - глава облсовета

1 августа, 2019, 08:17

Законного способа изменить победителя выборов на 119 мажоритарном округе во Львовской области, где победил кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, не существует

Об этом заявил глава Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Не вижу, что законно в 119 избирательном округе может быть изменен победитель выборов", - написал Ганущин.

Глава Львовского облсовета добавил, что есть ряд вопросов относительно имеющегося решения суда о пересчете голосов.

"Конечно (и здесь спасибо всем тем, кто высказывается в унисон) мне, как и Вам, не понятно: каким образом" бездействие "окружной избирательной комиссии имеет отношение к повторному пересчету голосов на отдельных избирательных участках ?; почему именем Украины принято решение провести перерасчет только на ШЕСТИ избирательных участках, а не, например, на 42 или 248?; где в Законе Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Украины" и КАСУ заложены ОСНОВАНИЯ обязать окружную избирательную комиссию реализовывать право назначать повторный пересчет голосов? " - отметил Ганущин.

Глава Львовского облсовета подчеркнул, что результаты выборов на 119 округе не сможет изменить даже пересчет голосов.

"Как и большинство из Вас, я ЗНАЮ, что даже если повторный пересчет голосов на отдельных избирательных участках будет реализован, результаты в избирательном округе № 119 не будут изменены", - добавил Ганущин.