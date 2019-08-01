//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзменить победителя выборов на 119 мажоритарном округе законно нельзя, - глава облсовета

Изменить победителя выборов на 119 мажоритарном округе законно нельзя, - глава облсовета

Законного способа изменить победителя выборов на 119 мажоритарном округе во Львовской области, где победил кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, не существует

Об этом заявил глава Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Не вижу, что законно в 119 избирательном округе может быть изменен победитель выборов", - написал Ганущин.

Глава Львовского облсовета добавил, что есть ряд вопросов относительно имеющегося решения суда о пересчете голосов.

"Конечно (и здесь спасибо всем тем, кто высказывается в унисон) мне, как и Вам, не понятно: каким образом" бездействие "окружной избирательной комиссии имеет отношение к повторному пересчету голосов на отдельных избирательных участках ?; почему именем Украины принято решение провести перерасчет только на ШЕСТИ избирательных участках, а не, например, на 42 или 248?; где в Законе Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Украины" и КАСУ заложены ОСНОВАНИЯ обязать окружную избирательную комиссию реализовывать право назначать повторный пересчет голосов? " - отметил Ганущин.

Глава Львовского облсовета подчеркнул, что результаты выборов на 119 округе не сможет изменить даже пересчет голосов.

"Как и большинство из Вас, я ЗНАЮ, что даже если повторный пересчет голосов на отдельных избирательных участках будет реализован, результаты в избирательном округе № 119 не будут изменены", - добавил Ганущин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 августа, 2019 четверг

31 июля, 2019 среда

больше новостей

1 августа, 2019 четверг

31 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать