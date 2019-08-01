Институт нацпамяти обжаловал переименование проспектов Шухевича и Бандеры

1 августа, 2019, 16:57

Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение ОАСК об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича

Об этом сообщает пресс-служба УИНП.

"Считаем, что судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу и принятия Решения суда первой инстанции были неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, не доказані обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд первой инстанции признал установленными, а выводы, изложенные в Решении суда первой инстанции, не соответствуют обстоятельствам дела", - говорится в апелляционной жалобе.

Как отметил юрист Сергей Рябенко, все обоснования по отсутствию нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильному применению судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм Законов Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики", неправильному применению судом первой инстанции к спорным правоотношениям и" О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий "и т.п. были представлены в Окружной административный суд.