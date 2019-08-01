Институт нацпамяти обжаловал переименование проспектов Шухевича и Бандеры
Об этом сообщает пресс-служба УИНП.
"Считаем, что судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу и принятия Решения суда первой инстанции были неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, не доказані обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд первой инстанции признал установленными, а выводы, изложенные в Решении суда первой инстанции, не соответствуют обстоятельствам дела", - говорится в апелляционной жалобе.
Как отметил юрист Сергей Рябенко, все обоснования по отсутствию нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильному применению судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм Законов Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики", неправильному применению судом первой инстанции к спорным правоотношениям и" О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий "и т.п. были представлены в Окружной административный суд.
- Напомним, 25 июня суд вернул проспекту Бандеры в Киеве название Московского, а проспекту Шухевича - имя Ватутина
- 26 июня мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что Киевсовет готовит апелляцию на решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича
- 26 июня украинцы в соцсетях выразили бурную реакцию на информацию об отмене Окружным административным судом Киева переименования киевских проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича
- 27 июня суд объяснил решение о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича старых названий
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-