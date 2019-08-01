Иностранцы купили украинских облигаций на 86 млрд грн - в 13 раз больше, чем в начале года
Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 80,1 млрд грн, или в 13,6 раза.
Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 10,8% от их общего объема в обороте, тогда как на начало года этот показатель составлял менее 1%.
Напомним, Национальный банк Украины продает или покупает облигации внутренних государственных займов на фондовом рынке для регулирования ликвидности банковской системы и поддержания стабильности гривны.
В июле значительное предложение иностранной валюты, в том числе за счет притока иностранных портфельных инвестиций, обеспечивала дальнейшее укрепление гривны.
Официальный обменный курс гривны к доллару США в июле по сравнению с июнем укрепился на 4,1% и достиг минимальных уровней за последние три года.
Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше
-
Напомним, доллар подешевел до 25,09 грн - за сутки американская валюта потеряла 16 коп.
-
Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк Украины за недостаточные усилия в сдерживании укрепления курса гривны.
-
В четверг, 1 августа, $ 1 стоит 25,02 грн .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-