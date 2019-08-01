Иностранцы купили украинских облигаций на 86 млрд грн - в 13 раз больше, чем в начале года

1 августа, 2019, 14:10

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 13,4 млрд грн, или на 18,4% - до 86,4 млрд грн

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 80,1 млрд грн, или в 13,6 раза.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 10,8% от их общего объема в обороте, тогда как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Напомним, Национальный банк Украины продает или покупает облигации внутренних государственных займов на фондовом рынке для регулирования ликвидности банковской системы и поддержания стабильности гривны.

В июле значительное предложение иностранной валюты, в том числе за счет притока иностранных портфельных инвестиций, обеспечивала дальнейшее укрепление гривны.

Официальный обменный курс гривны к доллару США в июле по сравнению с июнем укрепился на 4,1% и достиг минимальных уровней за последние три года.

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