Впервые за 10 лет Центральный банк США снизил учетную ставку

1 августа, 2019, 10:12

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила диапазон ключевой ставки на четверть пункта до 2,00-2,25%

Об этом сообщает Reuters

В заявлении ФРС говорится, что решение принято "в свете последствий глобальных событий для экономических перспектив, а также ослабление инфляционного давления".

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, это сделано, чтобы защитить американскую экономику от рисков, включая глобальные. Он не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств.

Пауэлл вспомнил о слабости мировой экономики, напряженность в торговле и низкую инфляцию, говоря о решении снизить ставки впервые с 2008 года. Финансовые рынки ожидали такого шага, но многие трейдеры ожидали более ясного подтверждения будущих снижений.

Также в ходе пресс-конференции Пауэлл сказал, что снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла". Этот комментарий не предполагал дальнейшего резкого снижения ставок.