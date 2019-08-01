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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области на кладбище вандал разбил памятники трех героев АТО

В Житомирской области на кладбище вандал разбил памятники трех героев АТО

В Новгород-Волынском ночью неизвестный разбил всего 16 памятников на местном кладбище

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

Правоохранители установили, что в ночь на 1 августа неизвестный повредил 16 памятников, из них 3 - на местах захоронений воинов АТО.

Предварительная квалификация события - ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК.

Отмечается, что такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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