В Житомирской области на кладбище вандал разбил памятники трех героев АТО

1 августа, 2019, 14:09

В Новгород-Волынском ночью неизвестный разбил всего 16 памятников на местном кладбище

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

Правоохранители установили, что в ночь на 1 августа неизвестный повредил 16 памятников, из них 3 - на местах захоронений воинов АТО.

Предварительная квалификация события - ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК.

Отмечается, что такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.