В Зеленского собираются "снять бремя платежей" за коммуналку с украинцев возрастом 70+ уже с осени
Об этом в эфире "1+1" сказал представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает Укринформ.
"С помощью упрощенного процесса получения субсидий для людей преклонного возраста (70 лет, - ред.) мы снимем с них бремя платежей за ЖКУ. Что имеется в виду? Они будут платить незначительную часть счетов, а остальное за них будет покрывать государство. Возможно, не получится сделать коммуналку бесплатной, но большую часть будет покрывать государство", - сказал Герус.
По его словам, президент Владимир Зеленский анализирует, каким образом это сделать.
Герус также обещает проанализировать, кто, получая монетизированы субсидии, исправно оплачивает счета по ЖКУ, а кто - использует их для собственных нужд.
"Это должны быть быстрые решения с сентября", - отметил представитель президента в правительстве.
- Также представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что правительство должно изменить критерии определения субсидиантив для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями.
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