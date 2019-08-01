В Зеленского собираются "снять бремя платежей" за коммуналку с украинцев возрастом 70+ уже с осени

1 августа, 2019, 15:15

Граждане старше 70 лет будут платить лишь небольшую частичку счетов за жилищно-коммунальные услуги, а остальные будет покрывать государство через субсидии

Об этом в эфире "1+1" сказал представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает Укринформ.

"С помощью упрощенного процесса получения субсидий для людей преклонного возраста (70 лет, - ред.) мы снимем с них бремя платежей за ЖКУ. Что имеется в виду? Они будут платить незначительную часть счетов, а остальное за них будет покрывать государство. Возможно, не получится сделать коммуналку бесплатной, но большую часть будет покрывать государство", - сказал Герус.

По его словам, президент Владимир Зеленский анализирует, каким образом это сделать.

Герус также обещает проанализировать, кто, получая монетизированы субсидии, исправно оплачивает счета по ЖКУ, а кто - использует их для собственных нужд.

"Это должны быть быстрые решения с сентября", - отметил представитель президента в правительстве.