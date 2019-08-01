В Украине вступили в силу спецпошлины на российские товары

1 августа, 2019, 10:33

С 1 августа Украина ввела специальную пошлину на товары из России, которые будут взиматься независимо от других сборов

Соответствующее решение Кабинет министров принял еще 15 мая.

Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, сборы от спецпошлины будут направлены в специальный фонд госбюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению.

По словам вице-премьер-министра Степана Кубива, этим решением планируется прекратить утечку капитала в РФ и поддержать отечественного производителя.

Сначала Кабмин планировал ввести пошлины на все российские товары, сделав исключение для чувствительного импорта такого, как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармпродукция.

Однако в июле украинское правительство дополнительно ввело пошлину на дизельное топливо, поставляемое по трубопроводу, а также на ряд видов сжиженного газа.

Согласно постановлению Кабмина №624 и №678, спецпошлина на сжиженный газ с августа составит 3,75% и вырастет в октябре до 4%. Дополнительные сборы на дизель установлены на уровне 1,75% с 1 августа и 3% - с октября.

В Минеконономразвития ожидают, что от уплаты спецпошлины в госбюджет во втором полугодии 2019 года поступит около 3,7 млрд грн.