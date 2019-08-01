В Украине вступили в силу спецпошлины на российские товары
Соответствующее решение Кабинет министров принял еще 15 мая.
Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, сборы от спецпошлины будут направлены в специальный фонд госбюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению.
По словам вице-премьер-министра Степана Кубива, этим решением планируется прекратить утечку капитала в РФ и поддержать отечественного производителя.
Сначала Кабмин планировал ввести пошлины на все российские товары, сделав исключение для чувствительного импорта такого, как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармпродукция.
Однако в июле украинское правительство дополнительно ввело пошлину на дизельное топливо, поставляемое по трубопроводу, а также на ряд видов сжиженного газа.
Согласно постановлению Кабмина №624 и №678, спецпошлина на сжиженный газ с августа составит 3,75% и вырастет в октябре до 4%. Дополнительные сборы на дизель установлены на уровне 1,75% с 1 августа и 3% - с октября.
В Минеконономразвития ожидают, что от уплаты спецпошлины в госбюджет во втором полугодии 2019 года поступит около 3,7 млрд грн.
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Напомним, 17 июля Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций одобрил постановление, которое вводит специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.
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19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
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Кроме того, с 1 июня 2019 Российская Федерация расширила санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
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