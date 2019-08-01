В Украине впервые начали изготавливать 20-дюймовые шины

1 августа, 2019, 13:41

Модель подходит для внедорожников и пикапов

Об этом сообщает пресс-служба компании "Росава"

Теперь компания "Росава" будет производить шины Premiorri Solazo S Plus для легковых автомобилей. Резина имеет асимметричный рисунок протектора. Его "дождливый" дизайн отличается широкими 4-мя дренажными канавками и большим количеством ламелей, которые призваны ускорять отвод воды. Это делает шину выносливой для эксплуатации в различных условиях и при различных показателях скорости.



Секрет превосходного сцепления и длительной долговечности шины заключается в уникальной рецептуре резиновых смесей. Инновационные технологии улучшили управляемость автомобиля на мокром асфальте, а также устойчивость к истиранию шины и ее термическому старению.



Типоразмер 235 / 55R20 может применяться на: Land Rover Range Rover, Discovery 3 и Discovery 4, Audi Q7, Cadillac SRX и XT 5, Mercedes-Benz X, Infiniti QX60, Jaguar F-Pace, Lexus GX, Mazda CX-9, Nissan Murano, Pathfinder и Patrol GR, SsangYong Rexton W, VW Amarok, Chevrolet Blazer.