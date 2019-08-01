В Нафтогазе назвали дату переговоров по газу с РФ и ЕС

1 августа, 2019, 15:30

Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут в Брюсселе 16 сентября

Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Handelsblatt.

По его словам, трехсторонние переговоры по газу запланированы на 16 сентября.

В то же время, как отметил Коболев, Россия пока не назвала своих представителей на этой встрече. Кроме того, он выразил сомнение, что после запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину.

"Пообещать что-то, а потом выполнить это - две разные вещи. Это кстати как на украинском, так и на немецком языках", - добавил Коболев.