В Нацбанке не видят рисков в увеличении иностранцами портфеля гособлигаций
Об этом глава НБУ Яков Смолий сказал 31 июля в комментарии журналистам, передает НВ Бизнес .
По его словам, регулятор внимательно отслеживает ситуацию на рынке ОВГЗ и считает маловероятной реализацию опасений о том, что иностранные инвесторы могут резко продать ОВГЗ.
"Безусловно, есть график вхождения и погашения. Есть объем размещения Министерства финансов, если вы обратили внимание, то последние аукционы были больше ориентированы на ОВГЗ с более долгим сроком погашения - пять с половиной, шесть лет, поэтому объемы коротких бумаг постепенно уменьшаются и не представляют никакого риска. Национальный банк всегда контролирует ситуацию на валютном рынке. Если будут какие-то резкие колебания, мы выйдем с интервенциями", - сказал Смолий.
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Напомним, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 80,1 млрд грн, или в 13,6 раза .
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При этом доллар подешевел до 25,09 грн - за сутки американская валюта потеряла 16 коп.
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Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк Украины за недостаточные усилия в сдерживании укрепления курса гривны.
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В четверг, 1 августа, $ 1 стоит 25,02 грн .
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