В Нацбанке не видят рисков в увеличении иностранцами портфеля гособлигаций

1 августа, 2019, 14:44

Существенное увеличение нерезидентами портфеля облигаций внутреннего госзайма не содержит значительной угрозы

Об этом глава НБУ Яков Смолий сказал 31 июля в комментарии журналистам, передает НВ Бизнес .

По его словам, регулятор внимательно отслеживает ситуацию на рынке ОВГЗ и считает маловероятной реализацию опасений о том, что иностранные инвесторы могут резко продать ОВГЗ.

"Безусловно, есть график вхождения и погашения. Есть объем размещения Министерства финансов, если вы обратили внимание, то последние аукционы были больше ориентированы на ОВГЗ с более долгим сроком погашения - пять с половиной, шесть лет, поэтому объемы коротких бумаг постепенно уменьшаются и не представляют никакого риска. Национальный банк всегда контролирует ситуацию на валютном рынке. Если будут какие-то резкие колебания, мы выйдем с интервенциями", - сказал Смолий.

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