В Киеве открыли звезды в честь "Другої ріки" и Кузьмы Скрябина

1 августа, 2019, 15:02

На Аллее звезд в центре столицы появились памятные знаки в честь группы "Друга ріка" и лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко

Об этом с места событий сообщила корреспондентка Еспресо.TV .

На Аллее на Площади звезд установлены 9 звезд в честь музыкантов. Сегодня открыли 2 звезды: группы "Друга ріка" и памяти известного украинского музыканта - лидера группы "Скрябин" - Андрея "Кузьмы" Кузьменко.

Всего в Киеве есть 31 звезда выдающимся украинцам разных сфер: спорта, кино, театра и музыки.

Для группы "Друга ріка" открытие звезды стало неожиданным.

На открытии присутствовали также жена и дочь Кузьмы Скрябина. Они счастливы и благодарны, что люди продолжают восхищаться творчеством музыканта.