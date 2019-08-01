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Espreso.tvОбществоВ Киеве открыли звезды в честь "Другої ріки" и Кузьмы Скрябина

В Киеве открыли звезды в честь "Другої ріки" и Кузьмы Скрябина


фото: qha
На Аллее звезд в центре столицы появились памятные знаки в честь группы "Друга ріка" и лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко

Об этом с места событий сообщила корреспондентка Еспресо.TV .

На Аллее на Площади звезд установлены 9 звезд в честь музыкантов. Сегодня открыли 2 звезды: группы "Друга ріка" и памяти известного украинского музыканта -  лидера группы "Скрябин" - Андрея "Кузьмы" Кузьменко.

Всего в Киеве есть 31 звезда выдающимся украинцам разных сфер: спорта, кино, театра и музыки.

Для группы "Друга ріка" открытие звезды стало неожиданным.

На открытии присутствовали также жена и дочь Кузьмы Скрябина. Они счастливы и благодарны, что люди продолжают восхищаться творчеством музыканта.

 

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