В команде Зеленского намерены создать Службу финансовых расследований

1 августа, 2019, 15:53

Команда президента Владимира Зеленского совместно с депутатами и экспертами нарабатывают модель создания Службы финансовых расследований, которая будет заниматься экономическими преступлениями

Об этом на брифинге сказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает Укринформ.

"Сегодня нами вместе с президентом, вместе с новоизбранными парламентариями нарабатывается модель создания нового органа - Службы финансовых расследований. Возможно, название будет другим, но это будет новая служба, которая будет заниматься экономическими преступлениями", - сказал Верланов.

Он добавил, что вопрос демилитаризации службы обсуждался еще в 2014-2015 годах, и его решение заложит основу партнерских отношений между налогоплательщиком и налоговой службой. Поэтому разделение правоохранительных и сервисных функций должно стать предпосылкой становления Службы финансовых расследований.