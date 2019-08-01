В команде Зеленского намерены создать Службу финансовых расследований
Об этом на брифинге сказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает Укринформ.
"Сегодня нами вместе с президентом, вместе с новоизбранными парламентариями нарабатывается модель создания нового органа - Службы финансовых расследований. Возможно, название будет другим, но это будет новая служба, которая будет заниматься экономическими преступлениями", - сказал Верланов.
Он добавил, что вопрос демилитаризации службы обсуждался еще в 2014-2015 годах, и его решение заложит основу партнерских отношений между налогоплательщиком и налоговой службой. Поэтому разделение правоохранительных и сервисных функций должно стать предпосылкой становления Службы финансовых расследований.
- Напомним, 22 марта 2017 года проект закона "О Службе финансовых расследований" был принят Кабинетом министров.
- Новый орган, в частности, должен был проводить оперативно-розыскную деятельность, а также досудебное расследование в пределах предоставленной законом компетенции; осуществлять розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда за преступления, отнесенные к его подследственности; получать информацию об операциях, счетах, вкладах, сделки от физических и юридических лиц, депозитарных, финансовых учреждений, а также от Центрального депозитария, клиринговых учреждений и других участников депозитарной системы Украины.
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