В Кабмине проверят 21 теплокоммунэнерго из-за высоких тарифов

1 августа, 2019, 18:55

Госаудитслужба проведет проверку 21 теплогенерирующего предприятия в различных областях на соответствие тарифообразования для населения

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".

"Наша задача - проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев, они являются необоснованными и не соответствуют действительности. В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф - от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал. В частности, город Барвенково ( Харьковская обл.) - 2276 грн за 1 Гкал, Винницаоблтеплоэнерго, Владимир-Волинсктеплокоммунэнерго, Смилатеплокоммунэнерго и другие. Практически во всех областях есть такие города", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Он подчеркнул, что все с пониманием должны отнестись к этому вопросу.

"Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально", - отметил Геннадий Зубко.