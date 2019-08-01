В Кабмине проверят 21 теплокоммунэнерго из-за высоких тарифов
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".
"Наша задача - проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев, они являются необоснованными и не соответствуют действительности. В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф - от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал. В частности, город Барвенково ( Харьковская обл.) - 2276 грн за 1 Гкал, Винницаоблтеплоэнерго, Владимир-Волинсктеплокоммунэнерго, Смилатеплокоммунэнерго и другие. Практически во всех областях есть такие города", - подчеркнул Геннадий Зубко.
Он подчеркнул, что все с пониманием должны отнестись к этому вопросу.
"Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально", - отметил Геннадий Зубко.
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