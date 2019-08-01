В Днепре авто скрывалось от полицейских и врезалось в маршрутку, 11 пострадавших

1 августа, 2019, 10:42

1 августа, около 7 утра, полицейские преследовали автомобиль "Hyundai Getz", который был в ориентировании за совершение правонарушения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

Отмечается, что водитель легковушки не реагировал на требования патрульных остановиться.

Он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршрутным такси "Mercedes Sprinter". От удара автобус с пассажирами перевернулся на бок.

На момент аварии в салоне микроавтобуса было 15 человек, из них травмы получили 11 пассажиров микроавтобуса.

Также в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля "Hyundai Getz". Все они были доставлены в больницу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).