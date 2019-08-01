В Черногории не поддержали легализацию однополых браков

1 августа, 2019, 22:28

Парламент Черногории не смог принять законопроект о легализации однополых браков, поскольку депутаты из правящей коалиции, которые представляют этнические меньшинства, проголосовали против

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Парламент Черногории в среду не смог принять законопроект о легализации однополых браков, потому, что против этого проголосовали депутаты меньших партий правящей коалиции, представляющие этнические меньшинства", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, однополые пары признаются законными супругами, но не имеют таких же прав, как традиционные супружеские пары. Однополым супругам запрещено усыновлять детей. Также, однополые пары не будут признаваться семьей.

Депутаты от главной руководящей Демократической партии социалистов, социал-демократы и депутаты Либеральной партии поддержали законопроект, но представители партий этнических меньшинств, которые являются частью правящей коалиции (Боснийская партия, BS, Хорватская гражданская инициатива, HGI и албанская Forca), выступили против. Оппозиционные депутаты не поддержали инициативу.