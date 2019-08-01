В Черногории не поддержали легализацию однополых браков
Об этом сообщает Balkan Insight.
"Парламент Черногории в среду не смог принять законопроект о легализации однополых браков, потому, что против этого проголосовали депутаты меньших партий правящей коалиции, представляющие этнические меньшинства", - говорится в сообщении.
Согласно проекту, однополые пары признаются законными супругами, но не имеют таких же прав, как традиционные супружеские пары. Однополым супругам запрещено усыновлять детей. Также, однополые пары не будут признаваться семьей.
Депутаты от главной руководящей Демократической партии социалистов, социал-демократы и депутаты Либеральной партии поддержали законопроект, но представители партий этнических меньшинств, которые являются частью правящей коалиции (Боснийская партия, BS, Хорватская гражданская инициатива, HGI и албанская Forca), выступили против. Оппозиционные депутаты не поддержали инициативу.
- Напомним, Черногория впервые пыталась легализовать однополые союзы в 2014 году, но эта попытка также провалилась.
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