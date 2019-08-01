Укрзализныця в течение месяца проведет полный аудит закупок

1 августа, 2019, 16:16

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил новому директору по закупкам Сергею Довгаленко провести полный аудит процедур закупок компании

Об этом Кравцов сообщил на своей странице в Facebook.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами", - сообщил Кравцов.

Председатель правления Укрзализныци поручил провести полный аудит компании в течение месяца.