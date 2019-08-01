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Espreso.tvОбществоУкрзализныця в течение месяца проведет полный аудит закупок

Укрзализныця в течение месяца проведет полный аудит закупок


фото: censor.net
Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил новому директору по закупкам Сергею Довгаленко провести полный аудит процедур закупок компании

Об этом Кравцов сообщил на своей странице в Facebook.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко  сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами", - сообщил Кравцов.

Председатель правления Укрзализныци поручил провести полный аудит компании в течение месяца.

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