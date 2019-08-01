Укрзализныця в течение месяца проведет полный аудит закупок
1 августа, 2019, 16:16
Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил новому директору по закупкам Сергею Довгаленко провести полный аудит процедур закупок компании
Об этом Кравцов сообщил на своей странице в Facebook.
"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами", - сообщил Кравцов.
Председатель правления Укрзализныци поручил провести полный аудит компании в течение месяца.
- Напомним, недавно стало известно, что Укрзализныця чуть не закупила стаканы по 2 тыс. грн за штуку. Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов приказал отменить закупку подстаканников с логотипом компании на сумму более 1 млн грн
- После этого директором по закупкам АО "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко.
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