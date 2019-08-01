Украина вошла в топ-5 стран Европы по темпам установления ветроэлектростанций
Об этом сообщает ассоциация владельцев ветроэлектростанций Wind Europe.
Всего в Европе за первые 6 месяцев 2019 года ввели в эксплуатацию ветроэлектростанций общей мощностью 4,9 гигаватт, из них 2,97 гигаватт - ветроэлектростанции, расположенные на земле, а остальные ветряки - построены в море.
Больше всего наземных ветроэлектростанций ввели в эксплуатацию во Франции и Швеции - на 523 мегаватта и 459 мегаватта соответственно. В Германии и Италии построили ветряков общей мощностью около 287 мегаватт.
Отмечается, что в первой половине 2019 года объемы установления новых ветроэлектростанций в Европе несколько упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, из-за проблем с установлением ветряков в Германии, которая ввела в эксплуатацию меньше ВЭС начиная с 2000 года.
Общий объем инвестиций в установление ветряков в течение первой половины 2019 года составил 8,8 млрд евро
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