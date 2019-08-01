Украина вошла в топ-5 стран Европы по темпам установления ветроэлектростанций

1 августа, 2019, 16:53

Украина оказалась на пятом месте среди стран Европы по количеству установленных в течение первой половины 2019 года новых ветроэлектростанций на суше. В течение первого полугодия 2019 года в Украине установили ветроэлектростанций мощностью 262 мегаватта

Об этом сообщает ассоциация владельцев ветроэлектростанций Wind Europe.

Всего в Европе за первые 6 месяцев 2019 года ввели в эксплуатацию ветроэлектростанций общей мощностью 4,9 гигаватт, из них 2,97 гигаватт - ветроэлектростанции, расположенные на земле, а остальные ветряки - построены в море.

Больше всего наземных ветроэлектростанций ввели в эксплуатацию во Франции и Швеции - на 523 мегаватта и 459 мегаватта соответственно. В Германии и Италии построили ветряков общей мощностью около 287 мегаватт.

Отмечается, что в первой половине 2019 года объемы установления новых ветроэлектростанций в Европе несколько упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, из-за проблем с установлением ветряков в Германии, которая ввела в эксплуатацию меньше ВЭС начиная с 2000 года.

Общий объем инвестиций в установление ветряков в течение первой половины 2019 года составил 8,8 млрд евро