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Espreso.tvЭкономикаУдобные вахтовки на базе шасси КрАЗ-5401Н2 для ПГОК

Удобные вахтовки на базе шасси КрАЗ-5401Н2 для ПГОК

ЧАО "АвтоКрАЗ" выполнил очередной заказ для Полтавского горно-обогатительного комбината по поставкам партии шасси КрАЗ - 5401Н2 колесной формулы 4 × 2 как базы для установления кузова-фургона, изготовленного в ЧАО "Спецбудмаш", по заказу ТД "Стройдормаш"

Автомобили АСВ-72.1 на базе КрАЗ- 5401Н2 предназначены для перевозки вахтовых бригад предприятия к месту работы. Машины оборудованы системой кондиционирования, автономного отопления салона - Webasto, дистанционным связи с кабиной водителя, на окнах кузова фургона установлена  защитная  сетка с возможностью ее быстрого демонтажа. Рассчитаны на 26 посадочных мест. Сиденья мягкие, с возможностью регулировки угла наклона спинки, а также с ремнями безопасности.

Шасси автомобильное КрАЗ - 5401Н2: колесная формула 4Х2; кабина над двигателем, двухместная, с ремнями безопасности на обоих местах; с кондиционером в кабине водителя; двигатель – дизельний WP7.300  Евро - 5, мощность - 300 л.с., с турбонаддувом, рядный, 6-цилиндровый; КПП - механическая, девятиступенчатая,  двухдиапазонная; тормозная система с АБС.

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