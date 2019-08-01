Удобные вахтовки на базе шасси КрАЗ-5401Н2 для ПГОК
Автомобили АСВ-72.1 на базе КрАЗ- 5401Н2 предназначены для перевозки вахтовых бригад предприятия к месту работы. Машины оборудованы системой кондиционирования, автономного отопления салона - Webasto, дистанционным связи с кабиной водителя, на окнах кузова фургона установлена защитная сетка с возможностью ее быстрого демонтажа. Рассчитаны на 26 посадочных мест. Сиденья мягкие, с возможностью регулировки угла наклона спинки, а также с ремнями безопасности.
Шасси автомобильное КрАЗ - 5401Н2: колесная формула 4Х2; кабина над двигателем, двухместная, с ремнями безопасности на обоих местах; с кондиционером в кабине водителя; двигатель – дизельний WP7.300 Евро - 5, мощность - 300 л.с., с турбонаддувом, рядный, 6-цилиндровый; КПП - механическая, девятиступенчатая, двухдиапазонная; тормозная система с АБС.
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