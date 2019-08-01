Удар скорпиона: футболист "Челси" забил невероятный гол пяткой
1 августа, 2019, 14:37
В товарищеском матче между "Челси" и "Зальцбургом" испанский вингер лондонского клуба Педро забил зрелищный гол пяткой
Об этом сообщает FutbolBible в twitter.
В рамках подготовки к сезону в Австрии матч сыграли лондонский "Челси" и местный "Зальцбург". Поединок завершился со счетом 5: 3 в пользу англичан.
Наибольшее внимание после матча получил испанец Педро, за его красавец-гол пяткой, в стиле скорпиона.
В прошлом сезоне Педро провел за "Челси" 52 матча, в которых забил 13 голов.
Pedro just scored this goal for Chelsea. That's an absolutely disgusting finish. Class. pic.twitter.com/to8knZEsmV- FutbolBible (@FutbolBible) July 31, 2019
- Кроме этого, в Бразилии футболист забил в свои ворота с центра поля .
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