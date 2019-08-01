//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУдар скорпиона: футболист "Челси" забил невероятный гол пяткой

Удар скорпиона: футболист "Челси" забил невероятный гол пяткой


фото: footboom.com
В товарищеском матче между "Челси" и "Зальцбургом" испанский вингер лондонского клуба Педро забил зрелищный гол пяткой

Об этом сообщает FutbolBible в twitter.

В рамках подготовки к сезону в Австрии матч сыграли лондонский "Челси" и местный "Зальцбург". Поединок завершился со счетом 5: 3 в пользу англичан.

Наибольшее внимание после матча получил испанец Педро, за его красавец-гол пяткой, в стиле скорпиона.

В прошлом сезоне Педро провел за "Челси" 52 матча, в которых забил 13 голов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать