Удар скорпиона: футболист "Челси" забил невероятный гол пяткой

1 августа, 2019, 14:37

В товарищеском матче между "Челси" и "Зальцбургом" испанский вингер лондонского клуба Педро забил зрелищный гол пяткой

Об этом сообщает FutbolBible в twitter.

В рамках подготовки к сезону в Австрии матч сыграли лондонский "Челси" и местный "Зальцбург". Поединок завершился со счетом 5: 3 в пользу англичан.

Наибольшее внимание после матча получил испанец Педро, за его красавец-гол пяткой, в стиле скорпиона.

В прошлом сезоне Педро провел за "Челси" 52 матча, в которых забил 13 голов.