Тренер верит в победу украинца над самым богатым боксером мира

1 августа, 2019, 11:11

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье верит в победу украинца над мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом сообщает Boxingscene .

"Я верю, что у команды Деревянченко есть все, чтобы принимать бои с любыми представителями среднего веса. Мы это покажем независимо от того, будет соперником Альварес или кто-то другой. Я считаю, что Деревянченко в этом году станет чемпионом мира ", - сказал Розье.

Кроме того, тренер назвал украинца фантастическим боксером, у которого почти нет слабых мест.

"Сергей - фантастический боец. Недаром его называют "Техник". Деревянченко - боксер с минимальным количеством слабых мест, у него отличные базовые навыки и он постоянно развивается. Навыки Сергея могут стать проблемой для любого, кто выступает в среднем весе. Он топовый боец и следующий его бой будет элитным ", - заверил тренер.