Тренер верит в победу украинца над самым богатым боксером мира
Об этом сообщает Boxingscene .
"Я верю, что у команды Деревянченко есть все, чтобы принимать бои с любыми представителями среднего веса. Мы это покажем независимо от того, будет соперником Альварес или кто-то другой. Я считаю, что Деревянченко в этом году станет чемпионом мира ", - сказал Розье.
Кроме того, тренер назвал украинца фантастическим боксером, у которого почти нет слабых мест.
"Сергей - фантастический боец. Недаром его называют "Техник". Деревянченко - боксер с минимальным количеством слабых мест, у него отличные базовые навыки и он постоянно развивается. Навыки Сергея могут стать проблемой для любого, кто выступает в среднем весе. Он топовый боец и следующий его бой будет элитным ", - заверил тренер.
- После того, как карьеру завершил американец Флойд Мейвезер, именно Сауля Альвареса считают самым богатым боксером мира. В прошлом году он заключил рекордный контракт с стриминговим сервисом DAZN на $ 365 млн.
- 5 мая Сауль Альварес победил американца Дэниэла Джейкобса в самых ожидаемых боя весны.
- 13 апреля Сергей Деревянченко одолел Джека Кулкая из Германии и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе.
- 24 июля Сауль Альварес согласился провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в поединке против Сергея Деревянченко.
- 31 июля стало известно, что Сергей Деревянченко 26 октября встретится с самым высокооплачиваемым боксером мира мексиканцем Саулем Альваресом.
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