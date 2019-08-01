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Espreso.tvОбществоТеррористы ночью стягивают бронемашины на расстояние поражения украинских военных, - разведка

Террористы ночью стягивают бронемашины на расстояние поражения украинских военных, - разведка


фото: livejournal
Боевики продолжают нарушать требования по отводу вооружения от линии соприкосновения

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Несмотря на декларативные заявления руководства российских оккупационных администраций о соблюдении Минских договоренностей, противник продолжает нарушать требования по отводу вооружение от линии соприкосновения.

Отмечается, что на отдельных направлениях в районах, запрещенных для размещения тяжелой техники и вооружения, под видом проведения учений продолжают находиться 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Кроме того, в ночное время противник скрытно перемещает боевые бронированные машины к линии соприкосновения, на расстояние огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил.

В то же время в соединениях и частях российско-оккупационных войск проводятся интенсивные мероприятия подготовки корректировщиков артиллерийского огня.

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