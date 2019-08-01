Террористы не пускают украинских саперов на часть моста Станицы Луганской, подконтрольную оккупантам
1 августа, 2019, 18:25
Боевики ОРЛО не пускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории
Об этом говорится в видео, обнародованном Станично-Луганской районной государственной администрацией.
Боевики не пускают украинских саперов на захваченную ими сторону моста Станицы Луганской. Провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы.
Наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не позволят проводить работы на другой стороне моста.
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