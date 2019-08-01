Температура в августе будет низковатой, - Диденко

1 августа, 2019, 07:00

В большинстве регионов температура будет колебаться от +20 до +24

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе есть вероятность кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха – +23...+26.

На севере будет преобладать сухая погода, температура – +19...+22.

На востоке без осадков – +22...+24.

В центральной части будет преобладать сухая погода, температура +22...+26.

На юге тоже без осадков, температура – +26...+28.

В Киеве малооблачная погода без осадков, температура – +20.