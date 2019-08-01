Температура в августе будет низковатой, - Диденко
1 августа, 2019, 07:00
В большинстве регионов температура будет колебаться от +20 до +24
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе есть вероятность кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха – +23...+26.
На севере будет преобладать сухая погода, температура – +19...+22.
На востоке без осадков – +22...+24.
В центральной части будет преобладать сухая погода, температура +22...+26.
На юге тоже без осадков, температура – +26...+28.
В Киеве малооблачная погода без осадков, температура – +20.
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