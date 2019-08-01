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Espreso.tvОбществоСыро, свежо и с дождями: синоптик рассказала прогноз погоды на 2 августа

Сыро, свежо и с дождями: синоптик рассказала прогноз погоды на 2 августа


фото: REUTERS
В пятницу, 2 августа, в большинстве областей температура воздуха составит скромные + 19 + 25 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Отмечается, что на севере и северо-востоке местами + 17 + 22 градуса.

На юге также посвежеет, однако, там еще будет теплее: + 25 + 29 градусов.

Дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области.
На остальной территории будет сухая солнечная погода.

В Киеве 2 августа будет сыро, свежо и дождь. Температура воздуха будет + 20 + 22 градуса.

 

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