Сыро, свежо и с дождями: синоптик рассказала прогноз погоды на 2 августа

1 августа, 2019, 11:44

В пятницу, 2 августа, в большинстве областей температура воздуха составит скромные + 19 + 25 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Отмечается, что на севере и северо-востоке местами + 17 + 22 градуса.

На юге также посвежеет, однако, там еще будет теплее: + 25 + 29 градусов.

Дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области.

На остальной территории будет сухая солнечная погода.

В Киеве 2 августа будет сыро, свежо и дождь. Температура воздуха будет + 20 + 22 градуса.