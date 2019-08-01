Свитолина впервые посетила Украину с любимым

1 августа, 2019, 19:38

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые посетила Киев со своим возлюбленным - французским теннисистом Гаэль Монфис

Об этом сообщает JetSetter.

Пара приняла участие в фотосессии в одежде от украинских дизайнеров.

Кроме того, спортсменка поделилась историей знакомства с любимым.

По словам спортсменки, с Монфисом они знакомы давно, поскольку постоянно участвовали в тех же турнирах.

"Но общались мы очень мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы в итоговом турнире, я поехала праздновать у парижских друзей. Выставила фото в Инстаграми, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это был удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве", - рассказала Элина.

Помимо того, Свитолина отметила, что спорт укрепляет отношения с любимым. Ведь, Монфис понимает с какими сложностями сталкиваются спортмены и может поддержать.

"Честно говоря, мне гораздо легче встречаться со спортсменом, чем с человеком, далеким от спорта. Ведь Гаэль понимает меня "от и до", понимает, с какими трудностями я сталкиваюсь, он может поддержать меня, когда нужно и как нужно", - считает теннисистка.

Кроме того, Свитолина сказала, что любимому понравилась Украина.

"Это наш первый совместный визит в Украину. Я рада, что Гаэлю здесь понравилось. Ему понравился Киев, он был в восторге от Одессы, а главное, от украинской кухни. Особенно от борща!", - отметила Свитолина.