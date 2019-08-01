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Espreso.tvСпортСвитолина не оставила шансов россиянке на турнире в США

Свитолина не оставила шансов россиянке на турнире в США


фото: xsport.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Дарью Касаткину во втором круге турнира WTA в Сан-Хосе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Элина Свитолина, несмотря на проигранную первую подачу, сумела собраться и в итоге чуть более чем за час переиграла свою соперницу со счетом 6:3, 6:1 и вышла в следующий раунд соревнований, где встретится с представительницей Греции Марией Саккаре (30-й номер в рейтинге WTA).

Начало матча 2 августа в 20:00 по киевскому времени.

 

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