Свитолина не оставила шансов россиянке на турнире в США

1 августа, 2019, 16:15

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Дарью Касаткину во втором круге турнира WTA в Сан-Хосе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Элина Свитолина, несмотря на проигранную первую подачу, сумела собраться и в итоге чуть более чем за час переиграла свою соперницу со счетом 6:3, 6:1 и вышла в следующий раунд соревнований, где встретится с представительницей Греции Марией Саккаре (30-й номер в рейтинге WTA).

Начало матча 2 августа в 20:00 по киевскому времени.