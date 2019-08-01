Суд отменил пересчет голосов на округе, где победил нардеп от БПП

1 августа, 2019, 14:50

Апелляционный суд отменил решение Житомирского окружного админсуда о пересчете голосов на 64-м округе, где победил действующий нардеп от БПП Владимир Арешонков

Об этом на брифинге рассказала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Еспресс.TV.

"Хочу отметить, что в данном случае суд анализировал очень серьезно и статьи закона, статью 94, которой установлен перечень оснований, по которым обязанность или право окружной избирательной комиссии осуществить пересчет голосов", - отметила она.

Как заявила Слипачук, суд пришел к выводу, что "заявитель имел все возможности участвовать в выборах на равных условиях с другими кандидатами и что он не доказал наличия каких-либо признаков нарушения его прав".

Соперниками Арешонкова были кандидат от партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачов и народный депутат "Народного фронта", самовыдвиженец Сергей Пашинский. По результатам подсчета, Арешонков получил 27,63% голосов, Вячеслав Сигачов - 26,83%, Сергей Пашинский - 18,04%.

Ранее, 28 июля, Житомирский окружной админсуд постановил пересчитать голоса на досрочных парламентских выборах в 64-м округе.