Суд отменил пересчет голосов на округе, где победил нардеп от БПП
Об этом на брифинге рассказала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Еспресс.TV.
"Хочу отметить, что в данном случае суд анализировал очень серьезно и статьи закона, статью 94, которой установлен перечень оснований, по которым обязанность или право окружной избирательной комиссии осуществить пересчет голосов", - отметила она.
Как заявила Слипачук, суд пришел к выводу, что "заявитель имел все возможности участвовать в выборах на равных условиях с другими кандидатами и что он не доказал наличия каких-либо признаков нарушения его прав".
Соперниками Арешонкова были кандидат от партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачов и народный депутат "Народного фронта", самовыдвиженец Сергей Пашинский. По результатам подсчета, Арешонков получил 27,63% голосов, Вячеслав Сигачов - 26,83%, Сергей Пашинский - 18,04%.
Ранее, 28 июля, Житомирский окружной админсуд постановил пересчитать голоса на досрочных парламентских выборах в 64-м округе.
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