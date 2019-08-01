Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцев
1 августа, 2019, 15:28
Правительство Шри-Ланки отменяет плату за визы для туристов из Украины
Об этом сообщает портал Lowcost Avia.
С 1 августа правительство Шри-Ланки отменило плату за визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев. Оплату отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство страны оценит эффективность этой программы.
Теперь получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.
Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40.
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