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Espreso.tvОбществоШри-Ланка отменила плату за визу для украинцев

Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцев


фото: blogspot.com
Правительство Шри-Ланки отменяет плату за визы для туристов из Украины

Об этом сообщает портал Lowcost Avia.

С 1 августа правительство Шри-Ланки отменило плату за визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев. Оплату отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство страны оценит эффективность этой программы.

Теперь получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.

Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40.

 

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