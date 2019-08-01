Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцев

1 августа, 2019, 15:28

Правительство Шри-Ланки отменяет плату за визы для туристов из Украины

Об этом сообщает портал Lowcost Avia.

С 1 августа правительство Шри-Ланки отменило плату за визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев. Оплату отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство страны оценит эффективность этой программы.

Теперь получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.

Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40.