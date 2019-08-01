Северная Корея строит свою самую большую субмарину

1 августа, 2019, 19:54

Северная Корея строит то, что может стать самой большой субмариной собственного производства в ее истории, способной нести несколько ракет на борту

Центральное агентство новостей КНДР впервые обнародовала фото Ким Чен Ына во время проверки вновь построенной субмарины, информирует УНИАН.

По утверждению северокорейской пропаганды, она будет нести службу в операционных водах Восточного моря, которое также называют Японским. На фоне распространения версий относительно того, какой именно тип субмарины строит Пхеньян, Министерство обороны Южной Кореи провело встречу с депутатами за закрытой дверью.

Ссылаясь на военных, председатель парламентского комитета по вопросам разведки Ли Хе-Хун сказала журналистам, что в то время, как КНДР говорит о строительстве подводной лодки весом 3 тысячи тонн, ее реальный размер несколько меньше. Впрочем, это все равно самая большая субмарина, которую вооруженная ядерным оружием Северная Корея никогда не строила. Вполне вероятно, что судно будет вооружено тремя баллистическими ракетами.

В Южной Корее также допускают, что КНДР могла просто модернизировать одну из старых субмарин проекта 663, купленных в СССР. Именно из таких машин состоит большой, но устаревший флот подводных лодок северного соседа.