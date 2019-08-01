С 1 ноября в кинотеатрах и театрах будет в 2 раза больше женских туалетов

1 августа, 2019, 12:07

С 1 ноября вступают в действие новые строительные нормы относительно заведений культуры, которые в 2 раза увеличивают количество женских уборных в кинотеатрах и театрах при их новом строительстве или реконструкции

Об этом заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

Теперь расчет таков: 1 санитарный прибор на 15 человек (ранее было на 30) в кинотеатрах и 1 санприбор на 10 человек (ранее было на 20) в театрах. Их количество будет определяться расчетной вместимостью этих учреждений.

Например, если театр рассчитан на 600 посетителей, то раньше нужно было проектировать 30 женских туалетов (кабинок), а по новым нормам - надо будет 60.

Отмечается, что часть туалетных комнат должна быть доступной для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения, а также там должны быть пеленальные столики для младенцев.

По словам Парцхаладзе, такие изменения связаны с большими очередями, которые наблюдаются в женских туалетах практически во всех общественных заведениях. Кроме этого, как показывают исследования, женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам.