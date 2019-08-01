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Espreso.tvСпорт"Заря" - "Будучность": где смотреть матч Лиги Европы

"Заря" - "Будучность": где смотреть матч Лиги Европы


фото: glavred.info
Сегодня в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" сыграет в Запорожье против черногорской "Будучности"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

25 июля В первой игре в Подгорице команда Виктора Скрипника одержала убедительную победу со счетом 3:1. Повторная встреча состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье и начнется в 19:00

Победитель противостояния между украинским и черногорским клубами в 3-м раунде квалификации сыграет с победителем пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария). В первом матче сильнее оказались болгары - 1:0.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд. Ответный матч

"Заря" (Украина) - "Будучность" (Черногория)

1 августа, Запорожье, "Славутич-Арена"

Начало - 19:00

Прямая трансляция на телеканале УНИАН

  • 26 июля "Заря" победила "Будучность" 3:1 и успешно стартовала в квалификации Лиги Европы.
  • Луганская "Заря" переписала свою историю в матче квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности" - в основном составе луганского клуба впервые в еврокубках вышли сразу 11 украинцев.
  • 28 июня в стартовом матче чемпионата Украины "Заря" победила "Ворсклу" со счетом 1:0.
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