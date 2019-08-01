"Заря" - "Будучность": где смотреть матч Лиги Европы

1 августа, 2019, 08:00

Сегодня в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" сыграет в Запорожье против черногорской "Будучности"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

25 июля В первой игре в Подгорице команда Виктора Скрипника одержала убедительную победу со счетом 3:1. Повторная встреча состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье и начнется в 19:00

Победитель противостояния между украинским и черногорским клубами в 3-м раунде квалификации сыграет с победителем пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария). В первом матче сильнее оказались болгары - 1:0.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд. Ответный матч

"Заря" (Украина) - "Будучность" (Черногория)

1 августа, Запорожье, "Славутич-Арена"

Начало - 19:00

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