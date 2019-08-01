"Заря" - "Будучность": где смотреть матч Лиги Европы
1 августа, 2019, 08:00
Сегодня в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" сыграет в Запорожье против черногорской "Будучности"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
25 июля В первой игре в Подгорице команда Виктора Скрипника одержала убедительную победу со счетом 3:1. Повторная встреча состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье и начнется в 19:00
Победитель противостояния между украинским и черногорским клубами в 3-м раунде квалификации сыграет с победителем пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария). В первом матче сильнее оказались болгары - 1:0.
Лига Европы
2-й квалификационный раунд. Ответный матч
"Заря" (Украина) - "Будучность" (Черногория)
1 августа, Запорожье, "Славутич-Арена"
Начало - 19:00
Прямая трансляция на телеканале УНИАН
- 26 июля "Заря" победила "Будучность" 3:1 и успешно стартовала в квалификации Лиги Европы.
- Луганская "Заря" переписала свою историю в матче квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности" - в основном составе луганского клуба впервые в еврокубках вышли сразу 11 украинцев.
- 28 июня в стартовом матче чемпионата Украины "Заря" победила "Ворсклу" со счетом 1:0.
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