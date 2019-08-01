"Я виноват": Порошенко назвал слабое место своей политики

1 августа, 2019, 11:16

Об этом Порошенко сказал в интервью "Украинской правде" .

"Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я виноват, то, Севгиль, я виноват. В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии . Это было слабое место. В том, что мы не защитились и вы не защитились от фейковых новостей. Потому что у нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии ", - сказал Порошенко .

Пятый президент Украины отметил, что несмотря на ошибки, гордится теми результатами, которых удалось достичь.

"Я виноват. Потому что на мне лежали вопросы безопасности. Я вам сказал, что у меня были ошибки и были успехи в кадровой политике. Но если брать то, что сделано, то я горжусь тем, что сделано, несмотря на ошибки", - добавил Порошенко.