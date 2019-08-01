"Спасибо всем": Посол Великобритании Джудит Гоф попрощалась с Украиной

1 августа, 2019, 14:23

На днях заканчивается дипломатическая миссия посла Великобритании в Украине Джудит Гоф

Прощальное видео она опубликовала в Facebook.

"На днях заканчивается моя работа в Украине. 4 года в качестве посла Великобритании пролетели быстро. За это время я и моя команда, а также наши международные партнеры старались максимально помочь Украине и украинцам, которые противостоят российской агрессии", - обратилась Гоф.

Она заявила, что гордится теми изменениями, которые произошли в Украине и тем, что большая Великобритания этому способствовала.

"Каждый день я убеждаюсь в том, что украинцы очень устойчивый и волевой народ, который жаждет перемен к лучшему. За четыре года я многому научилась у украинцев, и это не только танцы и колядки. Я обещаю продолжать совершенствовать свой украинский ... Спасибо всем за 4 ярких года и до встречи! ", - добавила посол.