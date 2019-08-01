1 августа, 2019, 10:20

28 июля в Харьков приехал выездной интерактивный конкурс "Лото-Забава" под названием "Мани на диване" вместе с ведущим Анатолием Гнатюком

Действо транслировали в прямом эфире одного из национальных телеканалов, а гостей события ждали розыгрыши дополнительных призов. Принять участие в розыгрыше могли все присутствующие на площади Конституции перед зданием Харьковского исторического музея им. М.Ф. Сумцова.

Те, кто выполнил условия участия в розыгрышах, имели возможность выиграть дополнительно денежный приз размером 50 000 гривен и 3 сертификата-приглашения на посещение прямого эфира "Лото-Забава" в Киеве в качестве гостя. В тот же день главный приз дополнительного розыгрыша в размере 50 000 гривен достался харьковчанке по имени Светлана.

"Из фейсбука я узнала, что у нас, в Харькове, состоится "Лото-Забава", и я решила сюда прийти. Когда я услышала свой номер, это не сразу поняла, что победила, я уже немножко разочаровалась в том, не выигрываю. Но когда повторно посмотрела, то понимала - это мой номер. Сразу обрадовалась! Мне до сих пор в это не верится. Выигрыш пойдет на жилье - собираем деньги на квартиру ", - делится впечатлениями Светлана.

Три сертификата-приглашения также нашли своих владельцев, но гостей события и его организаторов ждал еще один приятный сюрприз - среди толпы поклонников "Лото-Забава" и обычных прохожих присутствовал Григорий Ивакин - миллионер из Харькова, который 20-21 июля вместе с женой верой приезжал в столицу для участия в программе "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров" М.С.Л. "

"В Киеве все было невероятно, понравилось быть в статусе миллионера. Я все еще играю в "Лото-Забава" и на этот тираж у меня тоже есть 10 билетов. Сегодняшнее событие мне также очень понравилась. Приятно, что я был в Киеве в гостях , там меня развлекали, а теперь приятно, что "Лото-Забава" приехала в гости к моему города. Люди собрались, развлеклись, еще и кто-то 50.000 грн выиграл", говорит миллионер "Лото-Забава" Григорий Ивакин.

Представители "Лото-Забава" отмечают, что подобные путешествия по городам Украины являются не только возможностью увеличить количество победителей в лотерее, но и еще раз продемонстрировать открытость и честность. Напомним, в этом году в октябре "Лото-Забава" празднует 20-й День рождения. За время своего существования, благодаря этой лотерее миллионерами и мультимиллионерами успели стать уже 338 украинцев, среди них 26 - только в этом году.