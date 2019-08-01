"I'll be back, чернобровые": в Instagram зарегистрировался Тарас Шевченко

1 августа, 2019, 12:44

В Instagram зарегистрировал мужчина, который внешне похож на украинского писателя Тараса Шевченко

Аккаунт в Instagram подписан "Тарас Шевченко. Первый народный кобзарь Украины. Инфлюенсер. 205 y.е"

Первый пост мужчина опубликовал на Тарасовой горе. На видео он говорит "Ты смотри, похоронили, где просил".

"Тарас Шевченко" даже прокомментировал выборы: "У меня вопрос. Как его потомки в славном Запорожье могли массово проголосовать за кума царя?".

Владелец страницы также рассказывает об обычаях "его времени": "30 июля - день борьбы с торговлей людьми. В мое время было "нормально" выменять человека в мешок патиссонов. Но и в 2019, в свободной Украине, 170 украинцев, пострадавших от торговли людьми. Не молчи! Человек - это человек, патиссон - это патиссон! ".

Владелец страницы публикует фото из столицы, из 100-гривневой купюрой, где изображен Кобзарь, подписывает фотографии строками из стихотворений поэта и говорит, что "был инстаблогером еще задолго до того, как Facebook всех вас сделал крепостными".