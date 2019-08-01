"Это не современная компания": Абромавичус перечислил недостатки "Укроборонпрома"
Об этом глава наблюдательного совета концерна "Укроборонпром" Абромавичюс заявил в эфире радио "НВ", передает УНИАН .
"Укроборонпром" - не в том состоянии, в котором мы хотели бы его видеть, это не современная: по управленческим подходам, по набору продукции, по размеру инвестиций в основные средства. Все достаточно устарело. Мы потеряли часть традиционных рынков, на которые продавали часть продукции ", - сказал он.
По словам Абромавичус, нужно "оценить, что есть хорошего (в концерне, - Ред.), остальное поменять".
Говоря о слабых местах "Укробронпрома", Абромавичус заявил: "Все что касается закупок, финансов, юридических вещей ... к сожалению, специалисты с низкой квалификацией. И их нужно поменять".
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