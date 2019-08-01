"Десантники должны были вернуться с рейда": Порошенко рассказал, как останавливали наступление РФ

1 августа, 2019, 13:23

Предпосылкой подписанных 5 сентября 2014 года Минских соглашений был саммит НАТО в Уэльсе (Великобритания), в рамках которого состоялось и заседание комиссии Украина-НАТО

Об этом заявил в интервью "Украинской правде" пятый президент Украины Петр Порошенко .

"5 сентября ... скоро будет пятилетие. Оно решалось не в Минске. 5 сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе, на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить российское наступление ", - сказал Порошенко.

Пятый президент также рассказал, что Минские соглашения вступили в силу в 18:00, поскольку нужно было время возвращения из рейда украинских десантников, которые противостояли российским оккупантам.

"Мы применяли время, когда начали действовать Минские договоренности ... Почему Минские договоренности начали действовать не с 12:00 ночи, не с десяти, не из двенадцати часов дня, а с восемнадцати? Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79- й под руководством Муженко и Забродского должны были вернуться с рейда. Если бы не было этого рейда, может быть, и Минска бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с неизвестно откуда зьявившимися украинскими десантниками. На 18 часов они вышли за линию соприкосновения и вступил в действие Минск ", - рассказал Порошенко.

"Кому ты поручишь, когда надо было готовить ... Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель ... мы вдвоем писали", - отметил Порошенко.

Минский протокол подписали 5 сентября 2014 года участники Трехсторонней контактной группы: посол Тальявини от ОБСЕ, второй президент Украины Леонид Кучма от Украины, посол РФ Михаил Зурабов от России. Кроме того, под протоколом стоят подписи тогдашних руководителей террористических "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.