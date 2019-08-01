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Espreso.tvОбществоПять лет назад украинские военные освободили Красногоровку в Донецкой области

Пять лет назад украинские военные освободили Красногоровку в Донецкой области

1 августа 2014 года воины 20-го батальона территориальной обороны, усиленные спецназовцами, а также бойцы батальонов "Донбасс" и "Правый сектор" освободили от оккупантов Красногоровку

Об этом сообщает АрмияInform.

1 августа 2014 года две штурмовые группы сил АТО обошли Красногоровку с севера и вошли в город с тыла, то есть с востока. Атака украинских войск стала абсолютной неожиданностью для вооруженных бандформирований. Первая ударная группа наших сил штурмовала центральную часть города с админзданиями, вторая - прочесывала южные промышленные окраины, спецназовцы действовали на севере, а жестокие маневры проходили на западных рубежах Красногоровки.

Опорный пункт боевиков в районе Собачьей горки был уничтожен минометным огнем. Оборона противника развалилась сразу. Узнав о полуокружении и услышав грозный грохот наших танков, немцы начали бежать из Красногоровки мелкими группами. Сопротивление противника было эпизодическим. Лишь отдельные автоматчики пытались вести огонь из окон автомобилей, на которых прорывались в Старомихайловку. Несколько таких машин уничтожил один из приданных зенитно-артиллерийских расчетов 51-й бригады ВСУ.

Единственным серьезным боестолкновением в Красногоровке стал бой в районе городского военкомата - главного места базирования боевиков. Наши воины захватили многочисленные трофеи - разнообразное оружие.

Украинские штурмовые группы вышли на указанные участки южных окраин города, где и закрепились, завершив создание единой линии обороны освобожденной Красногоровки. Город вернулся к цивилизованной мирной жизни.

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