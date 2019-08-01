Пропавшая без вести женщина пошла на концерт Винника

1 августа, 2019, 20:15

Полиция нашла фанатку, которая среди ночи шла вдоль трассы "Киев-Чоп" на концерт певца Олега Винника

Об этом сообщает Национальная полиция на странице в Facebook.

"Поздно ночью правоохранители в Киевской области обнаружили 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы" Киев-Чоп "шла на концерт певца Олега Винника", - говорится в сообщении.

Поклонницу заметили поздно ночью возле села Стоянка, когда она шла вдоль дороги.

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить, почему она оказалась ночью одна на автодороге.

"Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому об этом не сообщила", - отметили в полиции.

Помимо того, патрульные установили, что родные, не зная куда делась женщина, успели заявить о ее исчезновении.

В полиции добавили, что доставили женщину в Макаровское ОП и уведомили ее старшую сестру.