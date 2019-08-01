Порошенко рассказал, о чем шла речь на его встречах с Медведчуком
Об этом Порошенко рассказал в интервью "Украинской правде" .
При этом Порошенко подчеркнул, что в последний раз виделся с Медведчуком в конце 2018 года.
"Последний раз это было восемь месяцев назад, когда мы обсуждали пленных. Перед поездкой Медведчука в Трехстороннюю контактную группу. Я утверждаю, что предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину", - сказал Порошенко.
Пятый президент Украины отметил, что Медведчук выполнял роль посредника для переговоров с Путиным.
"Потому что я телефонных переговоров с Путиным за последнее время не имел, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было. Точно", - добавил Порошенко.
- Напомним, перед досрочными парламентскими выборами в Украине глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным .
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