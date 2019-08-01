Порошенко рассказал, о чем шла речь на его встречах с Медведчуком

1 августа, 2019, 12:13

Во время встреч пятого президента Украины Петра Порошенко с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком говорилось о работе Трехсторонней контактной группы и освобождении пленных

Об этом Порошенко рассказал в интервью "Украинской правде" .

При этом Порошенко подчеркнул, что в последний раз виделся с Медведчуком в конце 2018 года.

"Последний раз это было восемь месяцев назад, когда мы обсуждали пленных. Перед поездкой Медведчука в Трехстороннюю контактную группу. Я утверждаю, что предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что Медведчук выполнял роль посредника для переговоров с Путиным.

"Потому что я телефонных переговоров с Путиным за последнее время не имел, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было. Точно", - добавил Порошенко.