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Espreso.tvОбществоПобережье Азовского моря усыпано мертвыми медузами. Фотофакт

Побережье Азовского моря усыпано мертвыми медузами. Фотофакт

В поселке Счастливцево Генического района Херсонской области на побережье Азовского моря выбросило мертвых медуз

Об этом пользовательница Богдана Чернявская рассказала в Facebook.

"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всего этого является строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также влияет ... А пляж закрыт. Купаться опасно", - подписала фотографии Чернявская.

 

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