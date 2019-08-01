Побережье Азовского моря усыпано мертвыми медузами. Фотофакт
1 августа, 2019, 13:56
В поселке Счастливцево Генического района Херсонской области на побережье Азовского моря выбросило мертвых медуз
Об этом пользовательница Богдана Чернявская рассказала в Facebook.
"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всего этого является строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также влияет ... А пляж закрыт. Купаться опасно", - подписала фотографии Чернявская.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-