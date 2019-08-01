Побережье Азовского моря усыпано мертвыми медузами. Фотофакт

1 августа, 2019, 13:56

В поселке Счастливцево Генического района Херсонской области на побережье Азовского моря выбросило мертвых медуз

Об этом пользовательница Богдана Чернявская рассказала в Facebook.

"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всего этого является строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также влияет ... А пляж закрыт. Купаться опасно", - подписала фотографии Чернявская.