По нескольким ОИК продолжаются судебные разбирательства, которые могут повлиять на результаты выборов, - ЦИК
Об этом во время брифинга сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV.
"В отношении одномандатных избирательных округов, на сегодня у нас есть несколько ОИК, где продолжаются судебные разбирательства и которые будут закончены в течение ближайших дней. Они могут повлиять на итоги голосования", - отметила глава ЦИК.
Так, например, по 64 ОИК суд обязал сделать перерасчет на всех 299 УИК. Слипачук отметила, что это решение имело бы очень серьезное влияние на время объявления итогов и сами итоги. Впрочем апелляционный суд отменил это решение.
Она также сообщила, что со дня выборов, 21 июля, всего было подано 74 иска в 23 ОВО, которые касались вопросов протоколов о подведении итогов.
"В удовлетворении 42 было отказано, 5 - оставлено без рассмотрю, 14 - довольны и 13 - пока в производстве", - уточнила Слипачук.
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