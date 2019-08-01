Первый раз - в зеленый класс: ток-шоу "Говорит БОЛЬШОЙ ЛЬВОВ" на Еспресо
1 августа, 2019, 12:52
Смотрите сегодня в 19:15
Обучение депутатов Зеленского. К чему готовят моно- коалицию в Трускавце. Включение со спецстудии в тренировочном лагере нардепов. Ток-шоу с самого украиноязычного города мира - "Говорит БОЛЬШОЙ ЛЬВОВ".
Самая масштабная дискуссионная площадка Западной Украины.
Платформа, где получат слово и будут услышаны абсолютно все! Четверг, 1 августа, 19:15. В эфире телеканалов НТА и Эспрессо, а также в соцсетях проекта.
Львов молчать не будет!
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-