//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПервый раз - в зеленый класс: ток-шоу "Говорит БОЛЬШОЙ ЛЬВОВ" на Еспресо

Первый раз - в зеленый класс: ток-шоу "Говорит БОЛЬШОЙ ЛЬВОВ" на Еспресо

Смотрите сегодня в 19:15

Обучение депутатов Зеленского. К чему готовят моно- коалицию в Трускавце. Включение со спецстудии в тренировочном лагере нардепов. Ток-шоу с самого украиноязычного города мира - "Говорит БОЛЬШОЙ ЛЬВОВ".

Самая масштабная дискуссионная площадка Западной Украины.

Платформа, где получат слово и будут услышаны абсолютно все! Четверг, 1 августа, 19:15. В эфире телеканалов НТА и Эспрессо, а также в соцсетях проекта.

Львов молчать не будет!

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

1 августа, 2019 четверг

31 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать