Патрули Нацгвардии вышли на самостоятельное дежурство. Какие у них полномочия - инфографика

1 августа, 2019, 14:57

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии начали выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей

Об этом говорится на сайте МВД.

Отмечается, что ранее гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

В таком формате для обеспечения правопорядка привлекут около 2 тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Патрулировать гвардейцы будут 5 дней в неделю по 6 часов.