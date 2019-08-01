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Espreso.tvОбществоПатрули Нацгвардии вышли на самостоятельное дежурство. Какие у них полномочия - инфографика

Патрули Нацгвардии вышли на самостоятельное дежурство. Какие у них полномочия - инфографика


фото: ngu.gov.ua
С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии начали выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей

Об этом говорится на сайте МВД.

Отмечается, что ранее гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

В таком формате для обеспечения правопорядка привлекут около 2 тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Патрулировать гвардейцы будут 5 дней в неделю по 6 часов.

 

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