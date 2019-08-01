Оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили запрет на использование оружия
1 августа, 2019, 19:23
Российские оккупанты в Донбассе четыре раза нарушили запрет на использование любого оружия
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ООС из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны 2 раза.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение.
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