Нацсовет разблокировал запуск нового спортивного телеканала в Украине
Об этом сообщает "Телекритика" .
"Мы изучили все обстоятельства вопроса и пока у контрольно-ревизионного управления нет замечаний", - рассказал член Нацсовета Сергей Костинский.
Телеканал Setanta Sports должен был начать вещание в Украине 1 августа. Однако, у Нацсовета возникли замечания, о наличии в эфире вещателя неоплаченной в Украине рекламы. Закон запрещает размещение в эфире иностранных телеканалов неоплаченной на территории Украины рекламы.
Также претензии касались трансляции поединка с участием российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника, который находится в "черном списке" Минкульта.
Setanta Sports стал 177-м иностранным телеканалом, адаптированным в Украине. Канал имеет эксклюзивные права на показ английской премьер-лиги в Украине в течение трех сезонов. Также он будет транслировать Кубок Англии, шотландскую премьер-лигу, Кубок английской лиги, UFC, НХЛ, Формулу-1 и НБА.
- Напомним, 4 июля стало известно, что спортивный телеканал Setanta Sport ирландского медиахолдинга стартует в Украине 1 августа .
- 25 июля Нацсовет отложил рассмотрение вопроса о предоставлении лицензии спортивному телеканалу Setanta.
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