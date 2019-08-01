Нацсовет разблокировал запуск нового спортивного телеканала в Украине

1 августа, 2019, 13:51

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил ретранслировать ирландский спортивный канал Setanta Sports в Украине

Об этом сообщает "Телекритика" .

"Мы изучили все обстоятельства вопроса и пока у контрольно-ревизионного управления нет замечаний", - рассказал член Нацсовета Сергей Костинский.

Телеканал Setanta Sports должен был начать вещание в Украине 1 августа. Однако, у Нацсовета возникли замечания, о наличии в эфире вещателя неоплаченной в Украине рекламы. Закон запрещает размещение в эфире иностранных телеканалов неоплаченной на территории Украины рекламы.

Также претензии касались трансляции поединка с участием российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника, который находится в "черном списке" Минкульта.

Setanta Sports стал 177-м иностранным телеканалом, адаптированным в Украине. Канал имеет эксклюзивные права на показ английской премьер-лиги в Украине в течение трех сезонов. Также он будет транслировать Кубок Англии, шотландскую премьер-лигу, Кубок английской лиги, UFC, НХЛ, Формулу-1 и НБА.