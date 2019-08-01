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Espreso.tvОбществоНАБУ пришло с обысками в Украэрорух по делу о злоупотреблениях на 400 млн грн

НАБУ пришло с обысками в Украэрорух по делу о злоупотреблениях на 400 млн грн


фото: nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещении Украэроруха по делу о злоупотреблениях должностными лицами учреждения, которые могли привести к государственным убыткам в 400 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыски также проводят по месту жительства должностных лиц Украэроруха, говорится в сообщении.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами Украэрорух, которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным", - сообщили в НАБУ.

Расследование дела Украэроруха продолжается с 2017 года.

  • Напомним, 26 июля по результатам собранных доказательств следственные прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей руководства Окружного административного суда Киева.

 

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