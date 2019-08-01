НАБУ пришло с обысками в Украэрорух по делу о злоупотреблениях на 400 млн грн

1 августа, 2019, 13:40

Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещении Украэроруха по делу о злоупотреблениях должностными лицами учреждения, которые могли привести к государственным убыткам в 400 млн грн