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Espreso.tvОбществоНа ТКГ в Минске активизировали поиск пропавших без вести и согласуют алгоритм передачи останков погибших

На ТКГ в Минске активизировали поиск пропавших без вести и согласуют алгоритм передачи останков погибших

Трехсторонняя контактная группа констатировала, что гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением пленных и поиском пропавших без вести

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный заявлял , что "наконец сдвинулся с места процесс освобождения пленных моряков".

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